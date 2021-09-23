Посвященный межнациональному согласию круглый стол провели в Эр-Рияде

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана в Саудовской Аравии организовало мероприятие в формате круглого стола, посвященного казахстанскому опыту межконфессионального согласия, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РК.

Мероприятие приурочено к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан, а также к XIX заседанию Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В нем приняли участие руководители Организации исламского сотрудничества и Всемирной исламской лиги, представители Центра исследований и межкультурных знаний (CRIK), саудовские научные и экспертные круги, местные и региональные СМИ.

Соорганизаторами выступили Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога, а также Фонд русско-арабских исследований и информации.

Круглый стол прошел в онлайн-формате, казахстанскую сторону в нем представили председатель Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Б. Сарсенбаев, заместитель директора Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Т. Шаймергенов, а также сотрудники КИСИ, АНК, ДУМК и казахстанских СМИ.

Мероприятие началось с приветственных речей заместителя генсека ОИС А. Мусинова, посла Казахстана в Саудовской Аравии Б. Арына и председателя Фонда русско-арабских исследований и информации М. Ат-Турки.

В своем выступлении А. Мусинов подчеркнул важность сохранения межрелигиозного диалога и развития межконфессионального согласия, а также выразил твердую поддержку ОИС инициативам Казахстана по созыву Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

«Международная организация ОИС, представляющая исламский мир, твердо убеждена в том, что культурное и религиозное разнообразие является устоявшейся и фундаментальной реальностью современного мира», - заявил он.

Посол Б. Арын отметил, что за годы независимости в Казахстане сложилась устойчивая модель взаимодействия этносов и религий, обеспечивающая стабильность и атмосферу созидания и согласия в обществе.

«Инициатива Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева о проведении Съезда лидеров мировых и традиционных религий является уникальной в вопросе поддержания межконфессионального согласия и религиозной толерантности и ее востребованность в глобальном масштабе только растет», - отметил казахстанский дипломат.

Пользуясь случаем, он проинформировал о проводимых в настоящее время под руководством Президента РК Касым-Жомарта Токаева основных реформах, направленных на обеспечение мира, согласия и стабильности в обществе, а также подробно остановился на его Послании народу Казахстана, обратив внимание на то, что в нем отражены основные векторы развития современного гражданского общества.

Глава Фонда русско-арабских исследований и информации М. Ат-Турки поздравил народ Казахстана с празднованием 30-летия Независимости, отметив уникальный казахстанский опыт межконфессионального согласия, который оказал влияние на развитие всех сфер жизнедеятельности в Казахстане.

Представитель Генерального секретаря Всемирной исламской лиги (ВИЛ), глава представительства Лиги в Италии А. Сархан в своем выступлении рассказал о роли ислама в современном мире, развитии толерантности и терпимости в исламском сообществе.

«Ислам - важнейший элемент индивидуального, коллективного, общественного, общегосударственного образа жизни мусульманских стран, мусульманского мира», - подчеркнул А. Сархан, высоко оценив усилия Казахстана в развитии межконфессионального и межрелигиозного диалога на международном уровне.

По словам бывшего посла Саудовской Аравии в Казахстане З.Аленези, Казахстан, являясь многонациональной страной, за годы независимости достиг значительных успехов в вопросах обеспечения межконфессионального и межрелигиозного согласия.

З. Аленези подчеркнул роль Первого Президента Казахстана Н. Назарбаева, который смог воплотить в жизнь казахстанскую модель межконфессионального согласия и религиозной толерантности.

«Организация подобных мероприятий позволит привлечь внимание мировой общественности, научно-исследовательских кругов, крупнейших мировых и региональных средств массовой информации к вопросам развития принципов духовной дипломатии, эффективно применяемых в решении международных вопросов, казахстанскому опыту межконфессионального диалога, а также способствует концептуальному продвижению положительного имиджа Республики Казахстан на мировой арене», - поделился своим мнением председатель Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Б. Сарсенбаев, поблагодарив участников мероприятия.

В целом, участники круглого стола отметили возросшую актуальность целей и задач Съезда лидеров мировых и традиционных религий в условиях продолжающихся конфликтов мире на почве межрелигиозных и межэтнических разногласий. По итогам достигнуто соглашение продолжить совместную работу в рамках казахстанского межрелигиозного форума и аналогичных саудовских инициатив по продвижению межконфессионального диалога.



