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    Посвященный Дню Республики автопробег прошел в Алматы

    24 Октября 2022, 00:13

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Более 50 автомобилей из клуба автолюбителей с государственными флагами проехались по улицам города от ледового дворца «Almaty Arena» до ледового дворца «Halyk Arena». Колонну автомашин сопровождали сотрудники дорожно-патрульной полиции города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

    На парковочной зоне ледового дворца «Halyk Arena» был организован автофлешмоб. Из машин была выставлена цифра «25», символизирующая дату принятия Декларации о суверенитете РК – 25 октября.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Акимат Транспорт Дата Общество Госсимволы РК День Республики
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