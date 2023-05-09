Посвященный Дню Победы праздничный концерт проходит в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице проходит праздничный концерт под названием «Отанға қызмет – ұлы құрмет», посвященный Дню Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках мероприятия выступают ансамбль народной музыки «Сарыарка», государственный театр танца «НАЗ», духовой оркестр Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева, театр танца «Терра» и другие победители республиканских и международных вокальных конкурсов.

«Управление культуры города Астаны совместно с другими подведомственными предприятиями акимата проводит концерт, посвященный 9 Мая – Дню Победы. В первую очередь концерт посвящен ветеранам Великой Отечественной войны и тыла. Приглашаем на концерт всех гостей и жителей Астаны. Здесь звучат песни наших отечественных композиторов и произведения военных лет. Кроме того, коллектив Русского драматического театра им.М. Горького представит зрителям театральную постановку», - сообщил заместитель руководителя Управления культуры города Астаны Нуран Камзин.

Концерт посетили сотни зрителей.

«Эта победа далась нелегко. Это должны знать наши подрастающие дети. Такое нельзя забывать. Поэтому сегодня привела внуков на концерт. С праздником Победы»,- поздравила горожан посетительница концерта Гульзада Есенова.