Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Посвящённый 30-летию закрытия Семипалатинского полигона семинар прошел в Аддис-Абебе

    4 Сентября 2021, 10:42

    АДДИС-АБЕБА. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстана в столице Эфиопии Аддис-Абебе прошёл семинар на тему «Достижение мира, свободного от ядерного оружия и ядерных испытаний», посвящённый 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В семинаре приняли участие представители Министерства иностранных дел Эфиопии, секретариата Комиссии Африканского союза, дипломатического корпуса, включая представителей стран «ядерной пятерки», Стокгольмской инициативы, общественные деятели, эксперты Института изучения мира и безопасности, Центра по диалогу, исследованиям и сотрудничеству, студенты Университета Аддис-Абебы, а также журналисты ряда эфиопских изданий.

    Посол Казахстана Барлыбай Садыков рассказал о вкладе Казахстана в глобальный процесс разоружения и нераспространения ядерного оружия, о международных инициативах Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева, его роли в укреплении международного мира и безопасности.

    Весьма символично, что в этом году страны Африки празднуют 25-летие открытия к подписанию Пелиндабского договора о Зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке. В этом же году отмечается 15-летие создания Зоны свободной от ядерного оружия в Центральной Азии (Семипалатинский договор). Планируется подписание соглашения о сотрудничестве между двумя зонами.

    На мероприятии также выступили представители научно-исследовательских институтов, общественные деятели Эфиопии, послы Индонезии, Швеции, Ирана, а также представитель миссии Японии при Африканском союзе.

    Спикеры отметили необходимость дальнейшей совместной работы международного сообщества с активным участием Казахстана над укреплением режима разоружения и нераспространения ядерного оружия в мире.

    В рамках семинара состоялся показ документального фильма Андре Сингера «Откуда дул ветер», а также организована фотовыставка под названием: «Сильнее смерти», приуроченная к 30-летию закрытия Семипалатинского полигона.

    По итогам семинара участники высоко оценили вклад Казахстана и его народа в международный процесс ядерного разоружения и нераспространения, и подчеркнули свой интерес к укреплению дружественных связей с нашей страной.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Африка 30-летие закрытия Семипалатинского полигона
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан договорился о дополнительных поставках нефти в Германию
    Совместное заявление президентов Казахстана и Германии для представителей СМИ
    Казахстан является важнейшим экономическим партнером в Центральной Азии – президент Германии
    Ряд документов подписали по итогам визита Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Заморозки прогнозируют в СКО
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии