Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Посвященный 30-летию Независимости РК круглый стол организован в парламенте Иордании

    2 Ноября 2021, 18:01

    АММАН. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости Республики, в иорданской столице организован круглый стол с участием депутатов Комитета международного сотрудничества Палаты представителей парламента Иордании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе мероприятия, принявшего формат теплой дружеской встречи, посол Казахстана в Хашимитском королевстве Айдарбек Туматов поделился с иорданскими парламентариями ключевыми этапами становления Казахстана и достижениями за годы независимости.

    Участники обменялись мнениями об основных положениях Послания народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» и о ходе реализации четырех пакетов политических реформ, заданных Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

    Кроме того, обсуждены вопросы практической реализации приоритетов текущего председательства Казахстана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Председатель парламентского Комитета международного сотрудничества Мирза Кассым Болад подчеркнул традиционно высокий уровень казахстанско-иорданских отношений, а также подтвердил настрой иорданских законодателей совместно работать над поиском путей укрепления межпарламентского диалога и расширения двусторонних связей во всех областях.

    В этой связи, выражена заинтересованность, по мере улучшения эпидемиологической обстановки, организовать двусторонние визиты парламентских делегаций для проведения переговоров по линии нижних палат двух стран.

    Автор:

    Арсен Утешев

    Внешняя политика Казахстана Иордания 30 лет Независимости Сотрудничество Политика СВМДА
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дни культуры Казахстана проходят в Узбекистане
    Парламент утвердил отчет Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета
    В закон «О прокуратуре» внесут связанные с возвратом незаконных активов поправки
    Маулен Ашимбаев возглавил парламентскую комиссию по мониторингу целей устойчивого развития
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге