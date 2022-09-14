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    Посвященный 100-летнему юбилею Розы Баглановой концерт состоялся в Москве

    14 Сентября 2022, 10:23

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В рамках дней культуры Казахстана в России в Москве прошел концерт, посвященный 100-летнему юбилею народной артистки Казахстана и СССР, Халық Қаһарманы Розы Баглановой, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Открывая мероприятие, министр культуры и спорт Даурен Абаев подчеркнул, что Роза Багланова для Казахстана - больше чем певица, больше чем деятель искусства.

    «Она - символ эпохи, любимица народа, искренне радевшая за судьбу и благополучие своей страны, патриот с большой буквы. Нельзя не отметить колоссальный вклад, который Роза Тажибаевна внесла в популяризацию и узнаваемость казахской народной музыки и творчества композиторов Казахстана далеко за пределами страны», - отметил министр.

    На сцене Московского международного Дома музыки выступили известные казахстанские артисты. В их числе народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, заслуженная артистка Казахстана Айгуль Улкенбаева, заслуженные деятели Казахстана Мадина Садвокасова, Салтанат Ахметова, Нурлан Бекмухамбетов, победитель российского музыкального телевизионного конкурса «Голос Дети-2019» Ержан Максим и многие другие.

    В их исполнении прозвучали шедевры казахского народного творчества и знакомые российскому слушателю произведения из репертуара легендарной певицы.

    Гости мероприятия отметили профессионализм казахстанских артистов, высоко оценив чистоту и оригинальность исполнения. Концерт завершился бурными овациями восторженной московской публики и наших соотечественников.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

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