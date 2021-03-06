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    Посвященные Димашу Кудайбергену мини-игры создали в Аргентине

    6 Марта 2021, 23:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники радио La Era Dimash выпустили серию веб-игр, посвященных артисту, чтобы помочь поклонникам его творчества скрасить время на карантине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Dimashnews.com.

    Идея сделать мини-игры пришла создательнице станции La Era Dimash Паоле Профета. Она обратилась за помощью к Сильване Агирре, которая отвечает за графический дизайн радио, и вместе они начали подбирать изображения для декорирования игр. Например, Байтерека или достопримечательностей города Актобе.

    Игры создавались с помощью довольно простого приложения, и в них можно играть абсолютно бесплатно. Реакция у поклонников певца на новый проект La Era Dimash была очень положительной. Довольны остались поклонники казахстанского исполнителя разных возрастов – игры легкие и помогают скрасить досуг.

    Сейчас на La Era Dimash готовят и другие развлекательные проекты. В планах у поклонников творчества артиста создать приложение-викторину о Димаше и культуре Казахстана.

    Напомним, что 14 июля 2020 года была создана первая круглосуточная радиостанция, посвященная Димашу и его поклонникам, La Era Dimash. Идея радио, где будут играть только песни Димаша, пришла его поклоннице из Аргентины Паоле Профета в конце августа 2019 года. Девушку активно поддержали Dears как из Латинской Америки, так и со всего мира, тем самым ускорив процесс запуска станции.

    «Мы посчитали, что в это непростое время вынужденной изоляции было бы неплохо создать видеоигры для поклонников Димаша, тематически посвященных нашему любимому артисту. Таким образом, у многих появилась возможность скрасить досуг в сочетании с хорошей музыкой», – поделилась Паола Профета.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Культура Южная Америка Видео Димаш Кудайберген Современная культура
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