Посвященные 30-летию Независимости Казахстана мероприятия продолжаются в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – По случаю юбилейной даты независимости Казахстана в Анкаре были представлены две книги и организована творческая выставка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прошедшая накануне 30-летия Независимости выставка была представлена посетителям под названием «Независимость - моя опора! Перо мое – Моя мощь!».

В мероприятии, которое проходило в Национальной библиотеке Турции, приняли участие общественные деятели, ученые, иностранные дипломаты и жители города.

Автором вечера, организованного при поддержке посольства Казахстана в Турции является член Союза художников, академик Академии художеств Жанұзақ Мүсәпір.

По его словам, цель выставки – показать братскому турецкому народу традиции казахов и сегодняшние достижения независимого Казахстана.

«Я считаю, что каждый казахстанец должен внести свой вклад в 30-летие нашей Независимости. С этой целью я провел несколько выставок на Родине. Сегодня хочу провести время с братским турецким народом и открыть в стенах Национальной библиотеки Турции свою очередную выставку», - добавил художник.

Наряду с древнетюркской письменностью, на выставке представлены работы, изображающие казахский быт и культуру, а также картины духовной столицы тюркского мира - города Туркестана.

Кроме того, на творческом мероприятии общественности были представлены две книги. Первая из которой – это сборник с произведениями Ж.Мүсәпір, а вторая книга о всемирно известном втором учителе мира аль-Фараби под авторством турецкого писателя Мюрселя Гюндогду.

«Я изучаю жизнь и творчество великого мыслителя аль-Фараби с самого детства. Позже защитил диссертацию по этой теме. Надеюсь, мой труд заинтересует читателей и о его жизни узнают многие. В романе рассказывается история жизни аль-Фараби, которая начинается с его юности. Для меня большая честь представлять книгу о таком великом человеке в преддверии 30-летия Независимости Казахстана», - сказал турецкий автор.

Цикл мероприятий, посвященных знаменательной дате, этим не ограничивается. К концу декабря будет издано еще несколько книг, а День Независимости Казахстана будет отмечаться по всей Турции.



