Посвященную Дню Победы акцию «Сад памяти» провели в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» организовала акцию «Сад памяти», посвященную Дню Победы в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акция «Сад памяти» приурочена ко Дню Победы. В Нур-Султане было высажено более 60 саженцев. В акции приняли участие более 50 человек, а именно жители города, а также волонтеры организации «Жас Ұлан».

Как рассказала исполнительный директор республиканского общественного объединения «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Акнур Турдалиева, данное мероприятие проводится в рамках республиканского проекта «Киелі табиғат».

«Нужно отметить, что акцию поддержали и другие регионы нашей страны. Это массовая республиканская акция. Сегодняшняя акция в Нур-Султане проводилась при поддержке республиканского общественного объединения «Экологический альянс «Байтақ- Болашак». В рамках республиканского проекта Киелі табиғат проводится очень много мероприятий, связанных с экологией - это субботники, посадка деревьев по всей республике. 14 мая в Нур-Султане состоится открытие экологического театра. В скором времени будет написана серия экологических сказок, а также будет выпущена телепередача», - рассказала Акнур Турдалиева.

Кроме того, в организации «Жас Ұлан» рассказали, какие мероприятия и проекты проводятся в рамках Дня победы.

«Ко Дню победы «Жас Ұлан» запустил челлендж «История моей бабушки и дедушки». Все желающие снимают видео, публикуют посты в социальных сетях, рассказывая истории своих дедушек и бабушек, участвовавших в ВОВ. Более того, волонтеры «Жас Ұлан» содействуют в поиске пропавших людей на войне, то есть мы работаем с немецкими данными. Есть информация о тех, кто пропал на войне и их семьи мы ищем в Казахстане по определенной базе. Также мы узнали, что в России обнаружены тела трех казахстанских солдат из ВКО, Алматинской области. Сейчас волонтеры «Жас Ұлан» работают с архивами, чтобы найти родственников этих солдат», - поделилась исполнительный директор организации.



