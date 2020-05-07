Посвященное Дню защитника Отечества торжественное собрание прошло в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В воинской части 5517 Национальной гвардии РК, дислоцирующейся в городе Уральске состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. В праздничном мероприятии принял участие аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем поздравлении глава региона Г. Искалиев отметил, что Глава государства, всегда уделяет огромное внимание роли ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил Казахстана в обществе, делает все возможное для улучшения условий жизни военных и оказывает всестороннюю поддержку в решении их проблем.

«В ветеранах Великой Отечественной войны и военнослужащих, служащих в рядах Вооруженных сил страны мы всегда видим образец верности и преданности Отчизне. Чтить память о воинах, проявивших исключительную храбрость и героизм во время войны, - священный долг сегодняшнего поколения. Ветеранов Великой Отечественной войны и воинов доблестной армии независимого государства связывает преемственность поколений, потому что защита Отечества - достойное дело, святая обязанность и большая ответственность», - сказал аким ЗКО Гали Искалиев.

Затем аким области вручил благодарственные письма лучшим гвардейцам в честь празднования 28-летия со Дня образования Вооруженных сил Республики Казахстан.

А генерал-майор Алибек Сералиев наградил гвардейцев грамотами, ценными подарками, медалями и нагрудными знаками правами, министра внутренних дел РК, Главнокомандующего национальной гвардией и командующего РгК «Батыс».

Напомним, что ежедневно на обеспечение охраны общественного порядка в Западном регионе задействовано около 800 военнослужащих воинских частях РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан. За период чрезвычайного положения в нашей стране войсковыми нарядами Западного региона задержано и доставлено в органы внутренних дел по подозрению в совершении преступлений более 50 человек, за административные правонарушения около 300 человек.

Для нуждающихся людей заболевшими различными видами болезней свыше 70 гвардейцев воинской части 5517 Национальной гвардии в городе Уральске сдали 30 литров крови, а также военным оркестром воинской части 5517 (г. Уральск), в целях моральной поддержки населения был организован праздничный онлайн-концерт.

Помимо этого, гвардейцы воинской части 5517 совместно с партией Nur Otan организовали доставку продуктовых наборов более 500 социально уязвимым семьям города Уральска, также военный оркестр воинской части 5517 исполнил песни военных лет «День Победы!», «Катюша», « Смуглянка», «Прощания, славянки» и другие песни перед балконами во дворах домов для ветеранов Великой Отечественной Войны и жителей города.

В рамках праздничного мероприятия состоялся смотр экипировки и военной техники. Завершилось мероприятие военным парадом личного состава воинских частей Уральского гарнизона.

В этот же день аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев принял участие в торжественном построении сводного батальона аэромобильных войск Вооруженных сил РК.

Автор: Артем Белый



