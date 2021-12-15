Посвященное 30-летию Независимости РК мероприятие с участием Президента началось в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице началось торжественное мероприятие с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, посвященное 30-летию Независимости страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Твит-трансляцию мероприятия можно смотреть на официальном аккаунте Акорды @AkordaPress. Запись мероприятия можно увидеть на республиканских каналах в 21:30.

В этом году народ Казахстана в 30-й раз отмечает День Независимости.

Напомним, 16 декабря 1991 года Казахстан начал свою абсолютно новую историю со статусом независимого государства. В этот же день Первый Президент Республики Казахстан-Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев подписал конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан».

День независимости отмечается в соответствии с законами Республики Казахстан «О государственной независимости Республики Казахстан», подписанными Первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым 16 декабря 1991 года, «О праздниках в Республике Казахстан», который был подписан 13 декабря 2001 года, с внесенными изменениями от 25 июня 2008 года и от 22 апреля 2009 года.