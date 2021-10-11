Посвященная закрытию Семипалатинского полигона книга презентована в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Посольстве Республики Казахстан в Баку состоялась презентация книги казахстанского писателя Роллана Сейсенбаева «День, когда рухнул мир» на азербайджанском языке, посвященной 30-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая мероприятие, посол РК в Азербайджане Сержан Абдыкаримов отметил, что сегодня отмечается 75-летний юбилей Роллана Шакеновича Сейсенбаева – уроженца Семипалатинска из рода тобыкты, прямого потомка великого Абая и Шакарима, признанного классика казахской литературы, выдающегося представителя современной интеллектуальной прозы, драматурга-переводчика, общественно-политического деятеля, академика Всемирной академии искусства и культуры.

«Сегодня мы собрались здесь все вместе, чтобы презентовать сборник его повестей и рассказов, впервые переведенных на азербайджанский язык. Его произведения «День, когда рухнул мир», «Честь», «Побег», «Дни декабря» и эссе «Оллжжжааааассс!» переведены видным азербайджанским писателем, публицистом и сценаристом Нариманом Абдулрахманлы. Эта книга появилась благодаря многолетнему общению и дружбе ярких представителей интеллигенции наших народов - Роллана Сейсенбаева и Наримана Абдулрахманлы», - сказал дипломат.

В рамках презентации книги «Dünyanın çökdüyü gün» («День когда рухнул мир») посол РК Сержан Абдыкаримов и азербайджанский писатель Нариман Абдурахманлы приняли участие в церемонии разрезания красной ленты и вручили присутствующим сборники для подробного ознакомления.

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, международных организаций, общественности и творческой интеллигенции. Выступая перед собравшимися, они поделились мнением о личности Роллана Сейсенбаева и данном историческом для двух народов событии.

Автор книги Нариман Абдурахманлы поблагодарил Посольство за организацию презентации книги.

«Азербайджанский читатель хорошо знаком с творчеством Роллана Сейсенбаева с советских времен. Роллан любит Азербайджан, во время своих визитов всегда восхищался Азербайджаном и азербайджанским народом. Поздравляю казахский народ с закрытием полигона. Это один из шагов, предпринимаемых Казахстаном, чтобы забыть боль и страдания, которые были получены казахским народом при ядерных взрывах», - отметил писатель.

По словам присутствовавших гостей, Елбасы сыграл большую роль в ядерном разоружении. Благодаря ему мир узнает всю правду и боль казахского народа, а такие писатели как Роллан Сейсенбаев и Олжас Сулейменов являются лицом казахского народа, достойными сыновьями своей Родины.

В завершении мероприятия присутствующим презентована фотоэкспозиция, организованная Посольством по случаю 30-летия Независимости Казахстана и казахский стол с национальными угощениями. Участники смогли проникнуться атмосферой Казахстана, насладиться фотографиями, демонстрирующими динамические преобразования в Казахстане, познакомиться с историческими памятниками и живописными природными парками.