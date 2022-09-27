Посвященная Казахстану выставка проходит в Европарламенте

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В здании Европейского парламента в торжественной обстановке открылась выставка, посвященная истории, культуре и традициям казахского народа, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанская выставка организована в лобби главного здания Европейского парламента, названного в честь одного из основателей Европейского Союза - итальянского политика Альтиеро Спинелли.

В течение трех дней 705 евродепутатов, более 5 тысяч сотрудников, многочисленные туристы и посетители смогут ознакомиться с предметами быта казахского народа, национальной юрты, посмотреть современные фотографии с видами природы Казахстана, видных деятелей отечественного искусства и спорта.

Церемонию открытия мероприятия посетили руководители и члены ключевых структур Европейского парламента, официальные лица Европейской службы внешних действий и Европейской комиссии, а также зарубежные дипломаты, аккредитованные в столице Европейского Союза.

Инициатор выставки - депутат Европарламента и член комитета по социальным вопросам и занятости Хельмут Гойкинг (Германия) сказал, что проведение данного мероприятия позволит депутатам и сотрудникам Европейского парламента лучше узнать об уникальной истории Казахстана и познакомиться с традициями и обычаями казахского народа.

По его словам, развитие связей с Казахстаном важно для Европейского союза. «Мы не должны забывать, что это одна из крупнейших стран континента и развитие отношений важно для нас не только с точки зрения природных ресурсов вашей страны», - сказал евродепутат.

«Европейская сторона поддерживает движение Казахстана на пути к политическим реформам. Решение Президента Касым-Жомарта Токаева отменить смертную казнь показывает его намерение изменить страну в лучшую сторону. Кроме того, мы видим реальные шаги для создания новых перспектив для молодого поколения, имплементации политических реформ», - считает Хельмут Гойкинг.

В своем выступлении посол Казахстана Маргулан Баймухан высоко оценил межпарламентское сотрудничество между Евросоюзом и нашей страной. Казахстанский дипломат подчеркнул, что визиты членов делегации Европарламента по сотрудничеству с Центральной Азией и Монголией (DCAS), а также подкомитета по правам человека (DROI) в апреле и августе текущего года позволили евродепутатам получить исчерпывающую информацию о текущих усилиях Президента РК по модернизации политической системы страны.

«У нас общие цели в торговле, транспорте, энергетике, транзите энергии и вопросах сохранения климата. В следующем году мы будем отмечать 30-летие установления дипломатических отношений между Европейским союзом и это причина, чтобы подвести итоги и очертить наши планы на будущее», - сказал Маргулан Баймухан.





Фото: Арнур Рахимбеков



