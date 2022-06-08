Посвященная Казахстану и Димашу выставка пройдет в Индонезии

НУР-СУЛТАНЮ КАЗИНФОРМ - 29 июня в «Национальной библиотеке Республики Индонезия» в Джакарте состоится выставка под названием «Димаш: Золотой голос Казахстана», посвященная исполнителю и его родине. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Dimashnews.

Мероприятие, которое пройдет с 29 июня по 8 июля, организовано индонезийским фан-клубом Димаша Кудайбергена в сотрудничестве с посольством Республики Казахстан в Индонезии и посольством Республики Индонезия в Казахстане.

Dears из Индонезии были очень рады предоставленной возможности, поскольку это мероприятие позволит большему количеству индонезийцев познакомиться с культурой Казахстана и голосом Димаша. А также укрепит дружбу между двумя странами.

На выставке будут представлены фотографии природы Казахстана, а также различные произведения искусства, выполненные индонезийскими художниками. Помимо этого, в первый день выставки в главном зале библиотеки состоится показ одного из концертов Димаша.

Мероприятие является бесплатным, его могут посетить все желающие.