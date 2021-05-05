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    Посвященная 30-летию Независимости Казахстана фотовыставка проходит в Москве

    5 Мая 2021, 16:21

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Москве на Чистопрудном бульваре открылась фотовыставка, посвященная 30-летию Независимости Казахстана и Дню Победы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В церемонии открытия приняли участие Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев и глава управы Басманного района Москвы Ирина Лесных.

    Как отметил Посол, выставка посвящена 30-летию Независимости Казахстана и приурочена к празднованию очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    «Это страница истории, которая объединяет наши народы. Это основа для сохранения и развития нашего сотрудничества между нашими государствами. Сегодня очень важно сберечь тот дух взаимной выручки и братства когда народы наших стран боролись за мир и свободу», - сказал глава диппредставительства.

    Он напомнил, что Казахстан направил на фронт 1 млн. 200 тыс. человек, из которых более 600 тыс. не вернулось. Кроме того, республика снабжала фронт вооружением, боеприпасами, продовольствием и одеждой.

    Е. Кошербаев отметил, что в настоящее время двустороннее казахстанско-российское сотрудничество имеет многоплановый характер и динамично расширяется. «Сегодня в Казахстане открываются совместные предприятия по сборке грузовых автомобилей, тракторов, вместе создаются заводы в области нефтехимии, производства бутадиена, шин и другой продукции», - сказал он.

    В экспозиции представлены 16 двусторонних стендов с уникальными фотографиями из архивов Фонда Нурсултана Назарбаева, Военно-исторического музея Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК, Министерства информации и общественного развития РК и АО «НК «Kazakh Tourism».

    Москвичи и гости российской столицы смогут ознакомиться с достижениями Казахстана за годы Независимости и вкладом казахстанцев в Победу в Великой Отечественной войне.

    Выставка организована Посольством Казахстана в России при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева и содействии властей г. Москвы. Экспозиция продлится до 16 мая.


    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    МИД РК История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Россия Общество 30 лет Независимости
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