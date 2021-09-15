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    Посвященная 150-летию Кажымукана Мунайтпасова конференция прошла в Акмолинской области

    15 Сентября 2021, 18:25

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В год 30-летия Независимости страны в Акмолинской обалсти состоялась международная научно-практическая онлайн-конференция «Қазақты әлемге танытқан Қажымұқан», посвященная 150-летию известного казахского палуана Кажымукана Мунайтпасова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    Мероприятие прошло в онлайн-формате через платформу ZOOM.

    С приветственным словом на конференции выступил заместитель руководителя управления внутренней политики Акмолинской области Нариман Абдрахманов.

    «Знаменательно, что в юбилейный год независимости страны, мы отмечаем 175-летие нашего великого земляка, легендарного казахского палуана Кажымукана. Борец прославил не только себя, но и свой народ на международной арене. Он принял участие в соревнованиях, прошедших в 54 странах мира и завоевал 48 медалей. Безусловно, эти достижения знаменитого палуана повлияли на развитие спорта в нашей стране, популяризацию здорового образа жизни и привлечению молодежи к занятиям спортом», - отметил спикер.

    С докладами о влиянии жизни и деятельности Кажымукана Мунайтпасова на развитие национального спорта и культуры, его вкладе в становление казахской школы борьбы выступили ученые, общественные деятели, известные спортсмены из Турции, Китая, Монголии, Казахстана, представители Всемирной ассоциации казахов, НАО «Фонд Отандастар».

    В области в честь юбилея знаменитого борца проведен ряд мероприятий. В апреле в ауле Кажымукан Целиноградского района прошла онлайн-конференция «Жаһандық күш иесі - Қажымұқан». В рамках мероприятия была организована выставка «Әлемді білегінде ойнатқан палуан», где были представлены личные вещи палуана, доставленные из одноименного музея спорта в Туркестанской области, а также состоялось спортивное представление с участием борцов Акмолинской области.

    В регионе имя прославленного земляка присвоено 12 улицам, населенному пункту, а также областной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва №3, в которой обучается более 700 детей. В Целиноградском районе и Степногорске установлены памятники палуану, в одноименном селе - мемориальная доска.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область История Казахстана Спорт Юбилей Память
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