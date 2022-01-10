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    Посвящение аятов Корана душам погибших пройдет в столичной мечети «Хазрет Султан»

    10 Января 2022, 10:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в мечети «Хазрет Султан» города Нур-Султан будет проводиться посвящение аятов Корана душам погибших солдат и мирных жителей, передает МИА «Казинформ».

    10 января в 13:00 в мечети «Хазрет Султан» города Нур-Султан будет проводиться посвящение аятов Корана душам погибших в результате несчастного случая солдат и мирных жителей.

    Обряд проводит Председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Тағанұлы.

    Дополнительную информацию можно узнать по номеру: 8 775 144 04 31.

    Напомним, сегодня, 10 января, объявлен Днем общенационального траура в Казахстане.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Религия Общество ЧП-2022
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