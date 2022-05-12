12 Мая 2022 10:45

Поступления в Нацфонд составили 2,1 трлн тенге с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На фоне значительного роста цены на нефть, поступления в Нацфонд с начала года увеличились более чем в пять раз к аналогичному периоду прошлого года. Об этом заявил председатель Национального банка Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Нацбанка, валовые международные резервы на конец апреля этого года составили 85,9 млрд долларов.

«Золотовалютные активы Национального банка составили 33,5 млрд долларов, снизившись с начала года на 851 млн долларов за счет валютных интервенций, остатков на счетах банков второго уровня и выплат по внешнему долгу», - сказал Галымжан Пирматов в ходе заседания Правительства.

Он сообщил, что активы Национального фонда составили 52,4 млрд долларов.

«Для выделения трансфертов в республиканский бюджет на сумму 1,5 трлн тенге за 4 месяца текущего года было продано валютных активов на 2,3 млрд долларов. На фоне значительного роста цены на нефть, поступления в Нацфонд с начала года составили 2,1 трлн тенге, увеличившись более чем в пять раз по отношению к аналогичному периоду прошлого года», - проинформировал глава Нацбанка.

По информации Г. Пирматова, доходность Нацфонда с начала создания по 30 апреля 2022 года в годовом выражении составляет 3,22%. Доходность за последние пять и десять лет в годовом выражении составила 2,38% и 1,62% соответственно.