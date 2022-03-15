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    Поступления в местные бюджеты выросли на 25% - Миннацэкономики РК

    15 Марта 2022, 14:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал о росте поступлений в местные бюджеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Местные исполнительные органы по государственному планированию наделены компетенцией по разработке методики прогнозирования поступлений в местные бюджеты. Это позволяет регионам прогнозировать свою доходную базу самостоятельно с учетом региональной специфики», - сказал Алибек Куантыров во время Правительственного часа в Сенате.

    Также по его словам, обновлена методика прогнозирования поступлений бюджета с учетом новых методов прогнозирования доходов, критериев отбора метода прогнозирования.

    «Это вкупе нацелено на минимизирование отклонения прогноза доходов от фактического поступления. Как вы знаете, с 2020 года корпоративный подоходный налог от МСБ передан в местные бюджеты. За этот период, несмотря на снижение экономической активности, поступления в местные бюджеты выросли на 25%», - отметил министр.

    «Это говорит о возросшей заинтересованности акимов в развитии местного бизнеса, увеличении инвестиций и расширении налоговой базы. Данный факт связан с прямой заинтересованностью местных исполнительных органов в развитии малого и среднего бизнеса и их вывода из теневого оборота», - добавил глава Миннацэкономики.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Бизнес Сенат Налоги Бюджет Миннацэкономики
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