Поступления в местные бюджеты выросли на 25% - Миннацэкономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал о росте поступлений в местные бюджеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Местные исполнительные органы по государственному планированию наделены компетенцией по разработке методики прогнозирования поступлений в местные бюджеты. Это позволяет регионам прогнозировать свою доходную базу самостоятельно с учетом региональной специфики», - сказал Алибек Куантыров во время Правительственного часа в Сенате.

Также по его словам, обновлена методика прогнозирования поступлений бюджета с учетом новых методов прогнозирования доходов, критериев отбора метода прогнозирования.

«Это вкупе нацелено на минимизирование отклонения прогноза доходов от фактического поступления. Как вы знаете, с 2020 года корпоративный подоходный налог от МСБ передан в местные бюджеты. За этот период, несмотря на снижение экономической активности, поступления в местные бюджеты выросли на 25%», - отметил министр.

«Это говорит о возросшей заинтересованности акимов в развитии местного бизнеса, увеличении инвестиций и расширении налоговой базы. Данный факт связан с прямой заинтересованностью местных исполнительных органов в развитии малого и среднего бизнеса и их вывода из теневого оборота», - добавил глава Миннацэкономики.