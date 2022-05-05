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    Поступления в бюджет Казахстана увеличатся на 17% в 2022 году

    5 Мая 2022, 11:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поступления в бюджет в текущем году составят 15,8 трлн тенге. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, представляя уточнения республиканского бюджета на 2022 год на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поступления в бюджет составят 15,8 трлн тенге – с увеличением на 2,7 трлн тенге (что составляет 17% – прим.ред). Дефицит сохранен на уровне 3,3% к ВВП. Расходы республиканского бюджета планируются в объеме 18,8 трлн тенге», – сказал Ерулан Жамаубаев.

    Министр отметил, что дополнительные 2,7 трлн тенге распределят по трем приоритетным направлениям.

    Прежде всего, средства пойдут на реализацию поручений Президента. Предлагается направить 1,8 трлн тенге.

    «Это расходы на повышение боевой готовности и оснащенности силовых структур и органов по чрезвычайным ситуациям, поддержку регионов и бизнеса, повышение доходов населения, обеспечение продовольственной безопасности страны и диверсификацию экономики», – уточнил Ерулан Жамаубаев.

    На дополнительные расходы, связанные с изменением макроэкономических показателей, предусмотрены расходы в сумме 173 млрд тенге.

    «За счет данных средств проиндексированы социальные выплаты и профинансированы расходы, связанные с изменением курса тенге к доллару», – пояснил Ерулан Жамаубаев.

    Кроме того, 476 млрд тенге направят на финансовое обеспечение мероприятий программных документов и неотложных обязательств.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минфин РК Бюджет
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