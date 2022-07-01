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    Поступившие в зарубежные профильные вузы курсанты приняли присягу в Кокшетау

    1 Июля 2022, 01:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина МЧС Республики Казахстан состоялась торжественная церемония приведения к присяге 20 курсантов первого курса факультета очного обучения, направляемых на учебу в профильные вузы МЧС России и Республики Беларусь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Академии.

    В торжественной обстановке в музее Академии начальник вуза вручил курсантам служебные удостоверения.

    «После вручения на плацу Академии состоялся торжественный церемониал принятия присяги. Перед лицом своих товарищей, командиров, родных будущие спасатели произнесли слова присяги и пообещали достойно нести службу на благо нашей Родины», - поделились в ведомстве.

    Начальник Академии полковник Сырым Шарипханов поздравил и пожелал курсантам уверенно идти дорогой знаний и профессионального мастерства, достигать новых высот, быть добросовестными и трудолюбивыми.

    Выступив от имени курсантов, Кайрат Амангельдиев пожелал своим сверстникам счастливого пути и удачной учебы. От имени родителей своими теплыми пожеланиями поделился Бекзат Камбаров.

    Мероприятие завершилось торжественным маршем.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Вузы Армия Патриотизм
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