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    Поступило 7,4 трлн тенге в бюджет за прошлый год – Минфин РК

    8 Июня 2022, 12:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - План по доходам без учета трансфертов перевыполнен на 156 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно озвученным данным, в 2021 году в бюджет поступило 7,4 трлн тенге. Налоговые поступления составили 7,1 трлн тенге или 102,1% к плану.

    Основная сумма перевыполнения по налогам приходится на КПН (225 млрд тенге), ЭТП на сырую нефть (89 млрд тенге) и НДС на импорт (41 млрд тенге).

    «Одним из важных факторов увеличения налоговых поступлений является постепенное оживление деловой активности в экономике и проводимая работа по совершенствованию налогово-таможенного администрирования, в том числе по цифровизации», - сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе рассмотрения отчета об исполнении республиканского бюджета за 2021 год на пленарном заседании Мажилиса Ерулан Жамаубаев.

    Глава Минфина добавил, что только за счет внедрения системы прослеживаемости товаров и реализации пилота по ЭСФ обеспечено дополнительное поступление по НДС на сумму более 75 млрд тенге.

    «На сегодня полностью централизованы таможенные функции в части контроля и выпуска деклараций на товары», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

    Эффективность таможенных досмотров увеличилась с 23% до 74% (по 10,3 тыс. проведенным досмотрам выявлено 7,6 тыс. нарушений).

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Экономика Минфин РК Налоги Бюджет Финансы
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