Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Построят ли новый НПЗ в Казахстане

    3 Апреля 2023, 17:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какое решение было принято касательно строительства нового НПЗ сообщил и.о. министра энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поводу нефтеперерабатывающего завода, мы в прошлом году приняли решение расширить Шымкентский НПЗ. Он в свое время был спроектирован на 12 млн тонн мощности, из которых было введено только шесть, это еще во времена Советского Союза было», - сказал Болат Акчулаков.

    По его словам, площадь, заводское хозяйство - все полностью было рассчитано на 12 млн тонн.

    «Мы неоднократно ездили туда со специалистами и в конце концов приняли решение увеличить мощность этого завода в два раза. То есть фактически мы хотим построить еще один шестимиллионник НПЗ на территории Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Если строить его независимо в поле, это обойдется дороже. Если строить на территории действующей инфраструктуры, это легче, так как нефтепроводы туда подведены уже», - пояснил Болат Акчулаков.

    Министр уточнил, что порядка шести лет займет строительство - от проектирования до ввода в эксплуатацию.

    Ранее сообщалось о том, что в Казахстане намерены повысить цены на бензин и дизельное топливо.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Строительство Нефть Минэнерго РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Комитет энергонадзора проинспектировал ход ремонтных работ в Павлодарской области
    Более 70 км дорог отремонтируют в этом году в Караганде
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Дороги частично перекроют в районе ЖК Sat city в столице
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами