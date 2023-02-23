Построившие в Турции некачественные здания предстанут перед судом – посол

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сегодня ведется проверка разрушенных землетрясениями зданий. При выявлении фактов применения некачественных материалов или несоблюдения строительных стандартов ответственные лица предстанут перед судом. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Казахстане Уфук Экиджи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы видели, в районах, где произошли землетрясения, большинство разрушенных зданий старые. Конечно, сейчас проводится исследование причин обрушения всех объектов. Если будет установлено, что при строительстве объекта были использованы некачественные материалы или не соблюдены строительные стандарты и нормы, ответственные лица, которые их построили, предстанут перед судом», - сказал Уфук Экиджи.

Ранее сообщалось, что на сегодня выявлено 156 тысяч зданий, разрушенных в результате землетрясений и находящихся на грани обрушения.

Казахстанцы собрали 5 млн долларов для пострадавших при землетрясениях в Турции.

Напомним, разрушительные землетрясения произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.



