Построить железную дорогу Аягоз-Бахты и новую ТЭЦ планируют в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Абайской области встретился с членами Общественного совета. Нурлан Уранхаев рассказал о проводимой работе, поделился планами и ответил на вопросы общественников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Глава региона остановился и на комплексном плане области.

«Глава государства, побывавший в нашем городе 30 сентября, дал ряд поручений, в число которых вошла и разработка комплексного плана развития Абайской области на 2023-2025 гг. План уже разработан, его проект сейчас проходит экспертизу в отраслевых министерствах. Это обширная программа, которая касается практически всех сфер жизни области. Среди прочего, планом предусматривается строительство железной дороги Аягоз-Бахты стоимостью порядка 300 млрд тенге, строительство новой ТЭЦ, социальных объектов – школ и больницы, Ледового дворца, Конгресс-холла», - пояснил представителям Общественного совета глава области Абай Нурлан Уранхаев.

Общественники поделились с акимом своим видением насущных проблем региона. К примеру, это вопрос газификации, который после разделения Абайской области и ВКО требует пересмотра.

Член Общественного совета Кайрат Смагулов поднял проблему налоговой «прописки» недропользователей. Ведь многие компании, которые разрабатывают месторождения, расположенные на территории области, формально зарегистрированы в других регионах. Прозвучало предложение рассмотреть возможность создания в регионе научно-исследовательских институтов.

«Мир стремительно меняется, и чтобы быть конкурентоспособными, необходимы новые технологии и новаторские предложения, а это без науки невозможно», - подчеркнул ректор университета имени Шакарима Бауржан Ердембеков.

А член Общественного совета Николай Исаев поднял проблему общественного транспорта как в областном центре, так и в сельских районах.

«Социальные маршруты должны субсидироваться. Но в районных бюджетах на это средств хватает не всегда. В настоящее время этот вопрос решается в системе перевозок в Семее, мы добиваемся полного введения электронного билетирования в автобусах. И это ключевой вопрос: чтобы субсидировать общественный транспорт, мы должны четко знать и число реальных пассажиров, и социальные категории. К тому же, наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями. Нам досталось наследство в 3,1 млрд тенге долгов. За последнее время мы уже около 500 млн тенге отдали на уголь, в прямом смысле бросили их в топку, хотя эти деньги могли пойти на полезные дела», - отметил Нурлан Уранхаев.

Участники встречи обсудили и другие вопросы жизнедеятельности региона: строительство, ремонт дорог, развитие агропромышленного комплекса и многое другое.