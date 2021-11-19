Построить завод кобальт-никелевой продукции планируют в Бескарагайском районе ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Построить завод по производству кобальт-никелевой продукции планируют в Бескарагайском районе ВКО. Об этом на пресс-конференции в РСК рассказал аким Бескарагайского района Жаркынбек Байсабыров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Товариществом с ограниченной ответственностью «Казникель» планируется строительство завода по производству кобальт-никелевой продукции. Предприятием до 2022 года ведутся работы по разведке силикатных кобальт-никелевых руд на месторождении Горностаевское в Долонском сельском округе.

По итогам 9 месяцев объем валовой продукции сельского хозяйства района составил 22 314,8 млн тенге. В том числе растениеводство — 12 706,7 млн тенге, животноводство — 11 895,6 млн тенге.

«Наблюдается прирост всего поголовья, кроме мелкого рогатого скота. По сравнению с прошлым годом рост составил 106,1%. Произведенная сельскохозяйственная продукция выросла на 104% по сравнению с прошлым годом. Членами Республиканской палаты племенного животноводства в районе являются 12 крестьянских хозяйств, в том числе 9 хозяйств занимаются разведением крупного рогатого скота мясного направления; два хозяйства разводят племенных лошадей жабы; одно хозяйство выращивает мелкий рогатый скот породы байс», – сообщил Жаркынбек Байсабыров.