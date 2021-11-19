Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Построить завод кобальт-никелевой продукции планируют в Бескарагайском районе ВКО

    19 Ноября 2021, 22:42

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Построить завод по производству кобальт-никелевой продукции планируют в Бескарагайском районе ВКО. Об этом на пресс-конференции в РСК рассказал аким Бескарагайского района Жаркынбек Байсабыров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    Товариществом с ограниченной ответственностью «Казникель» планируется строительство завода по производству кобальт-никелевой продукции. Предприятием до 2022 года ведутся работы по разведке силикатных кобальт-никелевых руд на месторождении Горностаевское в Долонском сельском округе.

    По итогам 9 месяцев объем валовой продукции сельского хозяйства района составил 22 314,8 млн тенге. В том числе растениеводство — 12 706,7 млн тенге, животноводство — 11 895,6 млн тенге.

    «Наблюдается прирост всего поголовья, кроме мелкого рогатого скота. По сравнению с прошлым годом рост составил 106,1%. Произведенная сельскохозяйственная продукция выросла на 104% по сравнению с прошлым годом. Членами Республиканской палаты племенного животноводства в районе являются 12 крестьянских хозяйств, в том числе 9 хозяйств занимаются разведением крупного рогатого скота мясного направления; два хозяйства разводят племенных лошадей жабы; одно хозяйство выращивает мелкий рогатый скот породы байс», – сообщил Жаркынбек Байсабыров.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Акимат Промышленность Строительство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назначен и.о. руководителя Управления строительства Алматы
    Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
    Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    Более 200 млн тенге выделили на ремонт дорог в городе Абае
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу