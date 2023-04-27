Построить водохранилища в Жетысуской области призвал сенатор Жоргенбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Жанболат Жоргенбаев заявил о необходимости использования дополнительных источников влаги для сельского хозяйства в Алматинской и Жетысуской областях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важно обеспечить строительство в вегетационный период водохранилищ на реках Панфиловского района Жетысуской области. Такой подход позволит обеспечить орошаемые пашни сел района необходимой водой», - сказал Жанболат Жоргенбаев, озвучивая свой депзапрос на заседании Сената.

По мнению сенатора, повышение эффективности возделывания орошаемых земель – это единственный путь укрепления продовольственной безопасности в стране. Поэтому развитие этой отрасли важно держать в приоритете.

«В этой связи, просим рассмотреть вопрос строительства водохранилищ в данном регионе, провести механическую очистку от отложений и водной растительности, кустарников вдоль магистрального канала Тасмурун в Акдалинском орошаемом поле, расположенном в Балхашском районе и на орошаемых площадках Акдала и Каратала. Усовершенствовать водное законодательство, в частности: утвердить положение, устанавливающее порядок использования оросительного канала для орошения орошаемых угодий, принадлежащих двум и более землепользователям, расположенных на одном оросительном канале или его части, а также разработать методику использования и расчета «сточных» вод в сельскохозяйственных целях», - заключил депутат.



