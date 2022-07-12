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    Построить собственный паромный флот планируют в Казахстане

    12 Июля 2022, 16:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан планирует построить паромный флот и в последующем увеличить их количество, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировал и.о. председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Касым Тлепов, в стране имеется свой собственный торговый флот, также четыре сухогруза, которые сегодня активно работают на Каспийском море. Вместе с тем, планируется ввести в эксплуатацию контейнеровозы.

    «В планах у нас есть намерение по строительству собственного паромного флота. В долгосрочной перспективе хотим довести их количество до 10 единиц. Сегодня основным монополистом является азербайджанское пароходство. В условиях того, что у нас наращивается контейнерный поток, в порту Актау мы планируем построить контейнерный хаб», - сказал Касым Тлепов в ходе круглого стола на площадке СЦК.

    Также казахстанская сторона прорабатывает вопрос по привлечению международной транспортно-логистической компании и мировых контейнерных операторов. Это позволит увеличить контейнерный парк.

    «Сегодня мы испытываем дефицит в контейнерах. Если мы сможем привлечь контейнерный парк, это позволит увеличить наши транзитные экспортные возможности», - считает спикер.

    Фото: turantimes.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Строительство Экономика Транспорт Логистика МИИР РК
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