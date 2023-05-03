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    Построить новые поля в 50 селах планирует Казахстанская федерация футбола

    3 Мая 2023, 21:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов поделился планами по улучшению футбольной инфраструктуры страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наша основная задача – сделать футбол качественным и доступным. С этой точки зрения мы делаем все возможное для развития массового футбола. Мы договорились с ФИФА развивать три крупных направления. Мы разрабатываем специальную программу по развитию детского футбола», - сказал Адлет Барменкулов на пресс-конференции в столице с участием главы ФИФА Джанни Инфантино.

    Глава федерации пообещал заняться строительством футбольных полей не только в городах, но и в селах.

    «Если мы построим футбольные поля в 20 городах, то перейдем в села. В рамках программы «Футбол на селе» мы планируем построить игровые поля в 50 селах. Я уверен, что это главное и что такой подход окажет влияние на развитие массового футбола», - отметил президент Казахстанской федерации футбола.


    Напомним, сегодня президент ФИФА Джанни Инфантино прилетел в столицу Казахстана с рабочим визитом. Он поздравил сборную Казахстана с победой над командой Дании в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы и сказал, что у ФИФА есть идеи для совместной с Казахстаном работы. Также он сообщил, что в Казахстане могут провести чемпионат мира по футболу среди молодежи.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Строительство Футбол
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