Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451.82 eur/kzt 490.04

    rub/kzt 5.39 cny/kzt 63.15
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Построить новую школу планируют в ВКО

    5 Марта 2023, 23:25

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В рамках национального проекта «Комфортная школа» в районе Алтай Восточно-Казахстанской области в этом году планируется строительство школы на 200 мест в поселке Новая Бухтарма. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    «Кроме того, будут проведены работы по замене оконных блоков в средней школе им. М. Бикетова, модернизации столовых в Октябрьской средней школе и Ново-Бухтарминской школе №2, а также текущие ремонтные работы в 10 школах района на сумму 52,7 млн. тенге», - сообщил заместитель акима района Алтай Сергей Охременко на брифинге региональной службы коммуникаций.

    Для оказания качественной высокоспециализированной медицинской помощи, больным с хронической почечной патологией, в городе Алтае открыт филиал гемодиализного центра.

    Он отметил, что при финансовой поддержке ТОО «Казцинк», ведется ремонт инфекционного отделения Серебрянской городской больницы. В 2022 году проведена замена кровли и установка пластиковых окон, в текущем году планируется завершение ремонтных работ.

    «В этом году планируется строительство врачебной амбулатории в поселке Октябрьский, соответствующей всем требованиям», - сказал заместитель акима района Алтай ВКО.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Образование Строительство школа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Три новых овощехранилища появятся в Костанайской области
    Строительство Центра Курмангазы начнут в Атырау в 2024 году
    Участок проспекта Женис временно перекрыт в Астане
    Новый аэропорт планируют построить в Атырау
    Популярное
    1 Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
    2 Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
    3 Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
    4 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    5 Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь