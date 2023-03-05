Построить новую школу планируют в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В рамках национального проекта «Комфортная школа» в районе Алтай Восточно-Казахстанской области в этом году планируется строительство школы на 200 мест в поселке Новая Бухтарма. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

«Кроме того, будут проведены работы по замене оконных блоков в средней школе им. М. Бикетова, модернизации столовых в Октябрьской средней школе и Ново-Бухтарминской школе №2, а также текущие ремонтные работы в 10 школах района на сумму 52,7 млн. тенге», - сообщил заместитель акима района Алтай Сергей Охременко на брифинге региональной службы коммуникаций.

Для оказания качественной высокоспециализированной медицинской помощи, больным с хронической почечной патологией, в городе Алтае открыт филиал гемодиализного центра.

Он отметил, что при финансовой поддержке ТОО «Казцинк», ведется ремонт инфекционного отделения Серебрянской городской больницы. В 2022 году проведена замена кровли и установка пластиковых окон, в текущем году планируется завершение ремонтных работ.

«В этом году планируется строительство врачебной амбулатории в поселке Октябрьский, соответствующей всем требованиям», - сказал заместитель акима района Алтай ВКО.