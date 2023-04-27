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    Построить мусороперерабатывающий завод в Семее предлагают немецкие инвесторы

    27 Апреля 2023, 16:43

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Проект строительства завода в городе Семее, а также рекультивации старого полигона ТБО планируют не только полностью профинансировать со стороны инвесторов, но и сделать экономически выгодным благодаря новым технологиям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

    Строительство нового полигона с мусороперерабатывающей линией назрело в Семее давно, поскольку старый уже давно выработал свои возможности. Об этом сообщил аким области Абай Нурлан Уранхаев на встрече с представителями АО «Жасыл Даму» и компании «AMK Global».

    «Мы разработали концепцию переработки мусора с нулевым выбросом, которая также станет экономически выгодной, - рассказал представитель компании «AMK Global» Андреас Карстен.

    «Здесь мы говорим о заводе мощностью от 500 до 2 тысяч тонн в день ТБО. Существующему полигону уже более 40 лет. Он наносит ущерб людям, экологии, создает сложности для эксплуатации воздушных судов. У нас есть поручение Главы государства и договоренность с Министерством экологии и природных ресурсов о строительстве нового полигона. Уже разрабатывается проект. Поэтому нужно четкое понимание о сроках», - отметил Нурлан Уранхаев.

    Представители инвестора заверили о кратчайших сроках подготовки (до 3 месяцев), а также возможности рекультивации старого полигона. По итогам встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экология Строительство Абайская область
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