Построить морской вокзал в Мангистауской области для развития туризма предложил сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Построить морской вокзал для развития туризма предложил сенатор Нариман Турегалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках подготовки к Парламентским слушаниям на тему «Развитие казахстанского внутреннего туризма - требование времени» и по итогам поездки в Мангистаускую область сенатор Нариман Турегалиев озвучил депутатский запрос на имя Премьер-министра Аскара Мамина, касающийся развития туризма в регионе.

Сенатор отметил, что в туристических зонах Мангистауской области необходимо провести капитальный ремонт и реконструкцию более 1 100 км дорог. Кроме того, в регионе есть порты «Актауский морской торговый порт» и «Курык» для перевозки сухих грузов и нефтепродуктов. Оба они играют важную роль для экономики страны. Однако они предназначены только для приема грузов, и у них нет возможностей для приема пассажирских судов.

«Необходимо построить морской вокзал, чтобы придать импульс дальнейшему развитию туризма в регионе. В целом строительство морского вокзала, наряду с туризмом, несомненно, положительно повлияет и на развитие экономики региона», - сказал Нариман Турегалиев на пленарном заседании палаты.