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    Построить многопрофильную больницу и новую станцию скорой помощи  в Актау поручил Президент

    7 Ноября 2022, 13:15

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау есть необходимость строительства многопрофильной больницы и новой станции скорой помощи. Поручаю Правительству проработать эти вопросы и обеспечить выделение необходимых средств на их решение, сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Мангистауская область находится на первом месте по рождаемости, и это не может не радовать. Но демографический рост должен сопровождаться развитием необходимой социальной инфраструктуры, в первую очередь системы здравоохранения. Здоровье матери и ребенка – это один из важнейших показателей развития страны. Система здравоохранения должна соответствовать современным требованиям времени. Необходимо, чтобы все жители региона имели равный доступ к качественным медицинским услугам. По моему поручению в этом году началось строительство центральной больницы в Мунайлинском районе. Особого внимания требует оснащение бригад скорой помощи, состояние санитарного автотранспорта. Почти все районные отделения скорой медицинской помощи находятся в нетиповых и приспособленных помещениях. В областном центре есть необходимость строительства многопрофильной больницы и новой станции скорой помощи. Поручаю Правительству проработать эти вопросы и обеспечить выделение необходимых средств на их решение», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Строительство Здравоохранение Мангистауская область
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