Построить многопрофильную больницу и новую станцию скорой помощи в Актау поручил Президент

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау есть необходимость строительства многопрофильной больницы и новой станции скорой помощи. Поручаю Правительству проработать эти вопросы и обеспечить выделение необходимых средств на их решение, сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Мангистауская область находится на первом месте по рождаемости, и это не может не радовать. Но демографический рост должен сопровождаться развитием необходимой социальной инфраструктуры, в первую очередь системы здравоохранения. Здоровье матери и ребенка – это один из важнейших показателей развития страны. Система здравоохранения должна соответствовать современным требованиям времени. Необходимо, чтобы все жители региона имели равный доступ к качественным медицинским услугам. По моему поручению в этом году началось строительство центральной больницы в Мунайлинском районе. Особого внимания требует оснащение бригад скорой помощи, состояние санитарного автотранспорта. Почти все районные отделения скорой медицинской помощи находятся в нетиповых и приспособленных помещениях. В областном центре есть необходимость строительства многопрофильной больницы и новой станции скорой помощи. Поручаю Правительству проработать эти вопросы и обеспечить выделение необходимых средств на их решение», - сказал Касым-Жомарт Токаев.