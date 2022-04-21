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    Построить комплекс очистки канализационных вод в Таразе просит сенатор

    21 Апреля 2022, 20:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Город Тараз является единственным областным центром в республике, где нет специальной станции биологической очистки канализационных вод, и это стало реальной экологической проблемой в регионе. Об этом заявил сенатор Абдалы Нуралиев в своем депутатском запросе в адрес Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутат отметил, что поводом этому запросу стало обращение его земляков во время встречи с населением села Костобе, прошедшей в рамках его рабочей поездки в Жамбылскую область.

    «В связи с ростом населения города увеличиваются и объемы канализационных стоков, и все они осаждаются в отстойных прудах вблизи села Костобе. Сейчас в пруды поступает стоков в 1,5 раза больше проектной ёмкости, а потому смывные воды распространяются на территорию другого района, загрязняя окружающую среду вредными выбросами и запахом. В результате лабораторного изучения установлено превышение допустимого норматива содержания твердых веществ в сточных водах в 69 раз, азота аммонийного – в 1,6 раза, нитратов – в 2,4 раза», - сообщил Абдалы Нуралиев.

    Таким образом, по его словам, на сегодняшний день экологическая и санитарно-эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в сельских районах, вызывает обоснованное недовольство населения.

    «В настоящее время, ТЭО (т ехнико-экономическое обоснование) проекта строительства комплекса очистки городских канализационных стоков подготовлено и передано на рассмотрение РГП «Госэкспертиза», но, согласно принятого моратория, проект простаивает. Учитывая вышеизложенное, в целях обеспечения благоприятной окружающей среды для жизни и здоровья жителей в населенных пунктах просим оказать содействие в реализации проекта строительства комплекса очистки канализационных вод в городе Таразе и оказать содействие в финансировании из республиканского бюджета», - сказал Абдалы Нуралиев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Жамбылская область Экология Сенат Строительство Вода
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