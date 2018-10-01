Построить дворцы молодежи в каждом регионе предлагают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - И.о. председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства общественного развития РК Асхат Оралов предлагает в каждом регионе построить Дворцы молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера было особенное Послание Главы государства, так как он предложил следующий год объявить Годом молодежи. Такое впервые у нас в истории Казахстана. Согласно закону о «Государственной молодежной политике» молодым человеком является гражданин до 29 лет. Мы планируем охватить на форуме 700 человек в поддержку Послания, чтобы вышел Указ Главы государства об объявления следующего года - Годом молодежи», - сказал Асхат Оралов, выступая на республиканский форуме молодежи «Өмір сапасы: жастар міндеті мен жауапкершілігі».



Он также добавил, что в рамках Года молодежи необходимо разработать план действий в разрезе каждого региона.



«В 2015 году в рамках года АНК в каждом регионе Казахстана появились Дома дружбы. Сейчас мы бы хотели, чтобы в каждом регионе Казахстана появились дворцы молодежи, то есть места скопления молодых людей разной категории, с разными возможностями. Мы считаем, что эти и другие меры будут предприняты и поддержаны Правительством для внедрения и реализации на следующий год», - подчеркнул Асхат Оралов.



Кроме того, по его словам, необходимо решить острые проблемы молодежи.



«Будет разработан отдельный план работы, в рамках которого будут проводиться знаковые мероприятия. Мы также сейчас ждем предложений от каждого региона, молодежных управлений, ресурсных центров. В рамках сегодняшнего форума мы бы хотели услышать конкретные предложения, что именно молодежь хочет получить на следующий год», - резюмировал Асхат Оралов.