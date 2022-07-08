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    Построить центр культуры попросили жители кызылординского села

    8 Июля 2022, 17:21

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сенатор Дана Нуржигит в рамках рабочей поездки посетила Кызылординскую область, где встретилась с местными жителями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В селе Лакалы Казалинского района депутат приняла участие в торжественном открытии мемориала «Құрмет алаңы», в закладке фундамента строящейся мечети, а также встретилась с местными жителями.

    «Лакалы для меня особое место. Основная просьба сельчан – отремонтировать семикилометровую дорогу на въезде в село и построить центр культуры – сельский клуб. В свою очередь, я постараюсь приложить все усилия для решения данных проблем», - сказала Дана Нуржигит.

    Также парламентарий приняла участие в семинаре-тренинге на тему: «Сознательные родители – счастливые дети», основной целью которого является предупреждение и недопущение агрессивных действий по отношению к детям.

    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Кызылординская область Сенат
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