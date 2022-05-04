Построенную в 19 веке мечеть Тыныбая ремонтируют в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Меценат из Семея занялся ремонтом мечети Тыныбая Каукенова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Мечеть Тыныбая Каукенова насчитывает почти двухсотлетнюю историю. Ремонтные работы здесь не проводились со времен СССР. Благоустройством прилегающей к мечети территории решил заняться предприниматель, депутат партии AMANAT Асемхан Доскужанов. Меценат оплатил ремонтные работы и укладку асфальта к прилегающей территории к мечети. Он также оказал финансовую поддержку катымхане при мечети.

«Эта мечеть имеет многовековую историю. Сюда по сей день ходят люди. Силами меценатов прилегающая к мечети территория была асфальтирована. Асфальтированы улицы, ведущие к мечети. Раньше здесь были очень плохие дороги, добираться людям было трудно. Мы выражаем благодарность меценатам за такую помощь», - сказал главный имам мечети Максат Кажы Куанышбекулы.

Согласно архивным данным, мечеть была построена в 1834 году купцом Тыныбаем Каукеновым из рода уак в левобережной части города Семея - Заречной Слободе. С 1917 года эта часть города стала центром первой казахской автономии и называлась Алаш. Мечеть посещали члены правительства Алаш-Орды. Окончательно город Алаш получил название Жана-Семей лишь 7 октября 1927 года. Таким образом, он имеет десятилетнюю историю. Фактически просуществовал почти 3 года - с декабря 1917 года до 22 сентября 1920 года.





Фото: semeynews.kz



