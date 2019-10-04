Построение эффективной архитектуры безопасности на Востоке невозможно без взаимодействия с Западом – Президент РК

СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Построение эффективной архитектуры безопасности на Востоке невозможно без взаимодействия с Западом. Такое мнение Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил, выступая на пленарном заседании XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждые три года мы проводим Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Это наш посильный вклад в глобальный диалог между религиями и цивилизациями, - сказал К. Токаев. - Наш Первый Президент Нурсултан Назарбаев является автором идеи евразийской интеграции. В этом году мы отмечаем 25-летие ее выдвижения».

Вместе с тем К. Токаев обозначил, что сегодня на мировой арене усиливаются тенденции, вызывающие тревогу.

«По всему Востоку разбросаны геополитические «мины замедленного действия» в виде многочисленных конфликтных точек. Я имею в виду Корейский полуостров, Южно-Китайское море, Кашмир, Афганистан, Йемен, Сирию, зону палестино-израильского конфликта, ситуацию вокруг Ирана», - сказал Президент.

Он указал на острый дефицит доверия и диалога между основными региональными игроками, возрождение элементов «холодной войны», противостояние, санкции и недоверие. В этой связи, констатировал Касым-Жомарт Токаев, необходимо искать действенные формулы против фрагментации безопасности в Азии.

Среди актуальных казахстанский лидер назвал и вопросы изменения климата. Он напомнил, что в ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной реализации Целей устойчивого развития до 2030 года, достаточно подробно обсуждались злободневные проблемы изменения климата.

«Рост мировых температур приводит к ускорению темпов таяния ледников, опустынивания и эрозии почвы. В этой связи фокус противостояния в Азии может сместиться в сферу контроля над источниками пресной воды», - выразил тревогу Президент Казахстана.

К. Токаев отметил, что риски современности носят взаимосвязанный характер, и без комплексного решения многогранных вызовов безопасности азиатское экономическое чудо может оказаться «колоссом на глиняных ногах».

«Без коллективных усилий вместо «азиатского века процветания» можно получить «азиатское Смутное время» с мрачными последствиями для всего Земного шара. Построение эффективной архитектуры безопасности на Востоке невозможно без взаимодействия с Западом», - резюмировал Президент.

Ранее сообщалось, что 3 октября Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина примет участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в г. Сочи. Мероприятие посвящено обсуждению роли Востока в мировом политическом устройстве.

Пленарное заседание «Мировое устройство: взгляд с Востока» является основным мероприятием заседания, в котором принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Король Иордании Абдалла II, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Филиппин Родриго Дутерте.

Участие в работе клуба «Валдай» в этом году принимают более 140 экспертов из 37 стран.

Фото: akorda.kz