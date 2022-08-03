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    • Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы

    3 Августа 2022 17:47

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Состояние водителя мопеда, который врезался на большой скорости в авто по проспекту аль-Фараби в Алматы, стабильно тяжелое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пострадавший доставлен в Центральную городскую клиническую больницу с политравмой. Травматический шок 2 степени. Пациент экстренно госпитализирован в отделение реанимации. Состояние на сегодняшний день стабильно тяжелое», - сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения Алматы.

    Жесткое ДТП с участием мопедиста произошло 30 июля. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #ДТП #Происшествия #Транспорт
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