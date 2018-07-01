Пострадавший при обвале грунта 10-месячный ребёнок попал в реанимацию
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе один из двух детей, пострадавших накануне во время обвала грунта на частном пляже, находится в тяжелом состоянии в реанимации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вчера в 20 часов 15 минут к нам доставили двоих детей, пострадавших на пляже при обвале песка. Двухлетний ребенок получил ссадины, без механических повреждений. Его направили на амбулаторное лечение. 10-месячный ребёнок получил серьезные травмы - переломы конечностей, ушибы внутренних органов», - рассказал исполняющий обязанности медицинского директора детского стационара Актюбинского медицинского центра Сагидолла Досмагамбетов в комментарии агентству.
Из-за множественных повреждений малыш находился в состоянии шока.
«Его мы госпитализировали в реанимацию, провели противошоковую терапию. Сейчас состояние ребенка стабильно тяжелое», - добавил Сагидолла Досмагамбетов.
Напомним, 22 июля на частном пляже, расположенном на побережье Актюбинского водохранилища, произошёл обвал песка. В результате обвала песка пострадали двое маленьких детей, отдыхавших на пляже.
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