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Пострадавший при обвале грунта 10-месячный ребёнок попал в реанимацию

23 Июля 2018 14:03 156
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Пострадавший при обвале грунта 10-месячный ребёнок попал в реанимацию

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе один из двух детей, пострадавших накануне во время обвала грунта на частном пляже, находится в тяжелом состоянии в реанимации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вчера в 20 часов 15 минут к нам доставили двоих детей, пострадавших на пляже при обвале песка. Двухлетний ребенок получил ссадины, без механических повреждений. Его направили на амбулаторное лечение. 10-месячный ребёнок получил серьезные травмы - переломы конечностей, ушибы внутренних органов», - рассказал исполняющий обязанности медицинского директора детского стационара Актюбинского медицинского центра Сагидолла Досмагамбетов в комментарии агентству.

Из-за множественных повреждений малыш находился в состоянии шока.

«Его мы госпитализировали в реанимацию, провели противошоковую терапию. Сейчас состояние ребенка стабильно тяжелое», - добавил Сагидолла Досмагамбетов.

Напомним, 22 июля на частном пляже, расположенном на побережье Актюбинского водохранилища, произошёл обвал песка. В результате обвала песка пострадали двое маленьких детей, отдыхавших на пляже.

 

 

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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
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Автор:

Самал Ендибаева

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