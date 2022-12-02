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    Пострадавший от нокаута Айдос Ербосынулы вышел из больницы

    2 Декабря 2022, 16:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер-профессионал Айдос Ербосынулы вышел из больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом сообщила промоутерская компания Suleimen Promotions.

    «Отличная новость! Наш боец Айдос Ербосынулы вышел из больницы!» — гласит подпись к видео с Ербосынулы.

    Шестого ноября Айдос потерпел поражение нокаутом кубинскому боксеру Давиду Моррелю в бою за пояс «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем весе. После боя Ербосынулы экстренно госпитализировали в одну из больниц Миннеаполиса (США), где ему диагностировали кровоизлияние в мозг. Он был введен в искусственную кому и вскоре прооперирован. Глава государства направил телеграмму поддержки боксеру Айдосу Ербосынулы.

    Недавно представители команды боксера заявили, что его вывели из комы и его состояние улучшилось.


    Кадр из видео

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Бокс
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