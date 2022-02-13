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Пострадавший от нападения алабая актюбинец находится в больнице в тяжелом состоянии

13 Февраля 2022 09:05
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Пострадавший от нападения алабая актюбинец находится в больнице в тяжелом состоянии

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В пригороде Актобе собака породы алабай напала на 43-летнего мужчину и сильно покусала его. Хозяин собаки оштрафован на 10 МРП, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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Сообщение о собаке поступило в центр оперативного управления управления полиции города Актобе вечером 10 февраля. Мужчина сообщил, что. проходя по улице в районе Промзоны посёлка Курайлы, собака породы алабай напала на него и покусала, после чего он сразу же был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

«Сотрудниками местной полицейской службы городского отдела полиции №4 Алматинского района УП города Актобе был отработан район Промзоны посёлка Курайлы, где была найдена собака белого цвета породы алабай и выявлен его хозяин. В рамках статьи 408 КоАП «Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек» в отношении хозяина собаки был составлен административный протокол. Был наложен штраф в размере 10 МРП, что составляет 30630 тенге. Также полицейские провели профилактическую беседу с хозяином о недопущении впредь подобных фактов. На данный момент собака на привязи», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Полицейские напоминают: собак необходимо держать на привязи в пределах территории частного домовладения. Собаки-охранники, которые имеются на предприятиях, также должны быть на привязи. Тем самым, вы обезопасите себя от возможных судебных исков и иных наказаний, а животных – от гибели. Если вы стали свидетелем нападения собаки и знаете, кто хозяин животного, у кого «охранник» бегает без привязи по улице, об этом необходимо сообщить сотрудникам полиции, или в ветеринарную службу по телефону «109», «102».


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#Актюбинская область   #Происшествия   #МВД РК   #Животные  
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Автор:

Самал Ендибаева

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