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    Пострадавшим во время январских событий вернули 360 млн тенге

    23 Августа 2022, 16:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел сообщили о возмещении пострадавшим гражданам ущерба на сумму свыше 360 млн тенге, причиненного в результате расследований январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, на стадии досудебного расследования и рассмотрения дел в судах подозреваемые возместили ущерб потерпевшим на сумму более 15 млн тенге.

    «К примеру, двое жителей Алматинской области во время массовых беспорядков в Алматы из магазина по проспекту Абылай хана совершили кражу товаров на сумму более полумиллиона тенге. Судом Алмалинского района Алматы они, с учетом личностных характеристик, полного раскаяния в содеянном и возмещения ущерба, приговорены к двум годам ограничения свободы», - сказал Санжар Адилов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    По его данным, в отношении 35 подозреваемых, совершивших преступления средней и небольшой тяжести, а также возместивших ущерб потерпевшим, уголовные дела прекращены за примирением сторон.

    В целом следователями полиции по январским событиям возбуждено свыше 4,6 тыс. уголовных дел. На данный момент окончено производство по 971 уголовному делу. В отношении 609 обвиняемых дела направлены в суды. По уже состоявшимся судебным рассмотрениям осуждено 539 лиц. Из них 425 лиц приговорены к наказаниям, не предусматривающим лишение свободы. К реальным срокам лишения свободы приговорены 104 лица, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Алматинская область МВД РК Январские события
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