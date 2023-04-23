Пострадавшим от землетрясений в Турции вручили ключи от новых домов

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Президент Реджеп Тайип Эрдоган вручил гражданам ключи новых частных домов, построенных в зоне бедствия в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии сдачи под ключ частных домов в деревне Белпынар района Нурдагы провинции Газиантеп, деревнях Местхююк и Тюркоглу Озбек провинции Кахраманмараш.

Президент поздравил участников церемонии с праздником Рамазан.

«Через 15 дней после разрушительных землетрясений 6 февраля были заложены фундаменты новых частных домов. Всего в зоне бедствия будут построены 507 тысяч квартир и 143 тысячи частных домов. 319 тысяч их них будут сданы в этом году. Заложены фундаменты почти 60 тысяч квартир. Эти работы продолжаются беспрерывно. Наша задача как можно скорее переселить граждан, пострадавших от землетрясений в новые современные дома со всеми удобствами», - сказал президент.

Он отметил, что обновляется инфраструктура всех городов и селений в зоне бедствия. В этом направлении приняты несколько государственных программ. Одна из них направлена на обеспечение фермеров беспроцентными кредитами.

Глава государства заявил, что в дополнение 50 тысяч запланированных квартир в Газиантепе, построят еще 50 тысяч квартир.

Президент Эрдоган вручил ключи новым хозяевам и заверил, что поддержка граждан, пострадавших от землетрясений, будет продолжаться по всем направлениям.

Напомним, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 269 человек. Материальный ущерб от землетрясений составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов).

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 50 тысяч.



