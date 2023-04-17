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    Пострадавшим от взрыва в Жанаозене помогут с получением новых квартир

    17 Апреля 2023, 10:44

    ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - АО НК «КазМунайГаз» готова оказать помощь жертвам взрыва в Жанаозене. Оставшимся без жилья семьям обещают помочь получить новые квартиры. Об этом говорится в заявлении нацкомпании, передает МИА «Казинформ».

    АО НК «КазМунайГаз» сделала заявление по поводу ЧП в Жанаозене.

    «Оставшиеся без жилья семьи получат новые квартиры, пострадавшим в сотрудничестве с центральными и местными исполнительными органами будет оказана вся необходимая помощь», - сказано в сообщении нацкомпании.

    Напомним, в 05:00 по времени Астаны во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. Развернут оперативный штаб.

    Позже стало известно, что один человек погиб, из-под завалов извлечены 6 человек. За медицинской помощью обратилось 12 человек, в том числе 8 детей, 5 человек из них госпитализировали, после осмотра врачей домой отпустили 7 человек.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    КазМунайГаз Происшествия Мангистауская область Регионы Взрыв
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