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    Пострадавшим от пожара в Турции помогают студенты из Нур-Султана

    30 Июля 2021, 17:16

    АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - Студенты медицинского университета «Астана», находящиеся в летней школе в Анталье, присоединились к помощи пострадавшим от пожара. Об этом сообщается на странице международной летней школы в Instagram, передает МИА «Казинформ».

    «Студенты медицинского университета Астана, находящиеся на летней школе в городе Анталья, приняли участие в организации помощи пострадавшим от пожара. Мобильный пункт приема благотворительной помощи для пострадавших от пожаров был организован в городе Анталья, наши студенты помогали в загрузке и отправке вещей на место проишествия», - говорится в сообщении.

    Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Пламя охватило районы Эвренсеки, Калемлер, Еникёй, а также Манавгат. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории.

    К тушению лесных пожаров привлечены три самолета, девять беспилотников, беспилотный вертолет, 38 вертолетов, 680 пожарных машин, 55 единиц иной техники, четыре тысячи пожарных. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил , что в борьбе с пожарами наметилась позитивная динамика. 57 очагов возгорания в лесных массивах уже взяты под контроль.

    Как сообщалось ранее, в результате пожаров погибли три человекв в Анталье и один - в Мармарисе. В больницы обратились 138 жителей страны.

    По информации посольства, среди погибших и пострадавших при пожаре казахстанцев нет.

    Автор:

    Влада Гук

    Астана Турция Волонтёрство Пожар
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