ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Поддержку владельцам сгоревших бутиков окажут местные власти. Меры поддержки по понесенным убыткам обсудили на встрече предпринимателей с представителями госорганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе городского акимата, в общей сложности 90 предпринимателей понесли убытки. С пострадавшими предпринимателями встретились аким города Тараза Бахытжан Орынбеков, прокурор города Жамбыл Сматов, начальник управления по чрезвычайным ситуациям города Тараза Аскер Сарбатов, начальник управления полиции города Ардак Мадимаров.
Глава города напомнил о мерах противопожарной безопасности, которые предпринимались ранее.
15 декабря 2022 года при участии руководства торговых предприятий было проведено специальное совещание по мерам пожарной безопасности, сказал Бахытжан Орынбеков. В ходе совещания руководителем городского управления по чрезвычайным ситуациям Аскером Сарбатовым были озвучены конкретные предложения по устранению недостатков на торговых объектах. На основании данных рекомендаций был составлен протокол и направлен руководителям соответствующих государственных органов и объектов предпринимательства. На совещании также присутствовал ответственный представитель ТЦ «Аксай» по вопросам безопасности.
В завершение встречи из числа сотрудников акимата и предпринимателей создана инициативная группа, которая будет своевременно оповещать других предпринимателей о ходе следственных мероприятий и требуемых действий, уточнили в ведомстве.
Более часа понадобилось жамбылским спасателям, чтобы ликвидировать пожар, охвативший кровлю здания торгового центра и 44 бутика. Задействовано 64 сотрудника департамента по ЧС и 17 единиц техники.