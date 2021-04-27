Пострадавшим от паводка жителям Костанайской области выплатят 21 млн тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Общая сумма помощи пострадавшим от паводка жителям села Карамырза в Костанайской области составит более 21 миллиона тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя акима Карасуского района Эльдара Муханова.

«Общая сумма выплаты социальной помощи из госбюджета вследствие паводка по Карамырзинскому сельскому округу составит 8 021 750»,- сообщил Э. Муханов.

Кроме этого, общественный благотворительный фонд «Красный полумесяц Казахстана» и фонд Б. Утемуратова выделят материальную помощь 200 гражданам на общую сумму 10 млн тенге. Также материальная помощь будет оказана ТОО «Карасу Астык» на общую сумму 2,5 млн тенге.

«Фонд социальной и благотворительной помощи ОО «Локальный союз работников организаций образования и науки Костанайской области» уже оказал материальную поддержку работникам Карамырзинской общеобразовательной школы на сумму 1 440 000»,- добавил заместитель акима района.

В итоге общая сумма денежной компенсации составит более 21 млн тенге.

Напомним,12 апреля в результате разлива реки Тантюгур в селе Карамырза произошло подтопление 60 дворов.