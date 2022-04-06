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    Пострадавшим от паводка жителям Актюбинской области окажут помощь

    6 Апреля 2022, 03:18

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Пострадавшим от паводка актюбинцам будет оказана помощь. Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин дал соответствующее поручение в ходе совещания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким области поручил продолжать оперативную откачку талых вод, проработать вопрос восстановления подтопленных домов и инфраструктуры.

    «В целом, работа по обеспечению противопаводковой защиты проводится. Принимаются соответствующие меры, организована эвакуация граждан при необходимости. Необходимо проработать вопрос возмещения материального ущерба. Ни один житель области, если его имуществу действительно нанесён урон из-за весеннего паводка, не останется без внимания и помощи. Проведите работу по выявлению пострадавших в каждом населённом пункте области, в каждом селе», - сказал Ондасын Уразалин.

    Аким области также поручил обеспечить соответствующие условия эвакуированным гражданам, организовать постоянный мониторинг и контроль за паводком, оперативное реагирование на складывающуюся ситуацию.

    Руководитель департамента по ЧС, аким города Актобе, а также акимы районов в онлайн-режиме доложили по оперативной обстановке на подведомственных территориях и реализуемых противопаводковых мероприятиях.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Происшествия Акимат Паводок Общество
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