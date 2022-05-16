Пострадавшим от оползня в Текели помогут с жильем

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Канат Бозумбаев сообщил, что в ходе оползня в Текели разрушены и повреждены несколько частных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона также отметил, что на сегодня оперативные службы выполняют свою работу, и выразил соболезнование семье погибшей девочки.

«Жилье и помощь пострадавшим будут предоставлены. К сожалению, погибла девочка 2016 года рождения. Выражаю соболезнование семье погибшей», - написал на своей странице в Twitter аким области.

15 мая в городе Текели Алматинской области произошла оплывина, в результате которой погибла пятилетняя девочка. Ее тело обнаружила служебная собака ДЧС под завалами дома.